Помогите пожалуйста! Срочно нужны литературных предложений где употребляются с??ова с суфиксами : -чик,-онк,-еньк,-иц.
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Помогите пожалуйста! Срочно нужны литературных предложений где употребляются с??ова с суфиксами : -чик,-онк,-еньк,-иц.
Ответ(ы):
Гость:
Маленький зайЧИК, увидев в дупле белку с орехом, стремительно бросился туда. Бельчонок, ждавший маму с едой, не заметил как заснул
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