Помогите,пожалуйста!Срочно очень нужно)Чем отличаются города Урала от промышленных городов других регионов России?Что у них общего?)))Распиши все ,пожалуйста!Буду очень благодарна:)

География
Помогите,пожалуйста!Срочно очень нужно)Чем отличаются города Урала от промышленных городов других регионов России?Что у них общего?)))Распиши все ,пожалуйста!Буду очень благодарна:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Уральские горы, самые большие горы  в стране, которых нет больше нигде. 2.  На Урале много озер и есть истоки рек Печора и Урал. 3.  Климат Урала типичный, как везде. Осадки располагаются неравномерно. 4.  Природные ресурсы, на Уарле имеются различные полезные ископаемые, которые трудно достать в других регионах РФ.
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