Помогите,пожалуйста!Срочно очень нужно)Чем отличаются города Урала от промышленных городов других регионов России?Что у них общего?)))Распиши все ,пожалуйста!Буду очень благодарна:)

Гость: Гость:

1. Уральские горы, самые большие горы в стране, которых нет больше нигде. 2. На Урале много озер и есть истоки рек Печора и Урал. 3. Климат Урала типичный, как везде. Осадки располагаются неравномерно. 4. Природные ресурсы, на Уарле имеются различные полезные ископаемые, которые трудно достать в других регионах РФ.