ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! РЕБЯТА МИЛЫЕ МОИ ПОМОГИТЕ!! 1)Почему С??лнце не освещает одновременно всю земную поверхность? 2) Объясни почему неравномерно нагревается земная поверхность? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С...
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! РЕБЯТА МИЛЫЕ МОИ ПОМОГИТЕ!! 1)Почему С??лнце не освещает одновременно всю земную поверхность? 2) Объясни почему неравномерно нагревается земная поверхность? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!! КОРОТКИЙ ОТВЕТ!!
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Земля имеет форму шара и вертится вокруг своей оси
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из А в В расстояние между которыми 18 км, вышел турист. Через полтора часа из В вышел другой турист и они встретились через 1 час 20 минут. Если бы...
Русский язык