ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! РЕБЯТА МИЛЫЕ МОИ ПОМОГИТЕ!! 1)Почему С??лнце не освещает одновременно всю земную поверхность? 2) Объясни почему неравномерно нагревается земная поверхность? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С...

География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! РЕБЯТА МИЛЫЕ МОИ ПОМОГИТЕ!! 1)Почему С??лнце не освещает одновременно всю земную поверхность? 2) Объясни почему неравномерно нагревается земная поверхность? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!! КОРОТКИЙ ОТВЕТ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Земля имеет форму шара и вертится вокруг своей оси
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