Помогите пожалуйста срочно решить задачу. В команде трое поваров и четверо сноубордистов. Трое из команды повара и сноубордисты одновременно. Может ли вся команда разместиться в четырёхместном номере
Математика
Помогите пожалуйста срочно решить задачу. В команде трое поваров и четверо сноубордистов. Трое из команды повара и сноубордисты одновременно. Может ли вся команда разместиться в четырёхместном номере
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