Помогите пожалуйста срочно решить задачу. В команде трое поваров и четверо сноубордистов. Трое из команды повара и сноубордисты одновременно. Может ли вся команда разместиться в четырёхместном номере

Математика

Помогите пожалуйста срочно решить задачу. В команде трое поваров и четверо сноубордистов. Трое из команды повара и сноубордисты одновременно. Может ли вся команда разместиться в четырёхместном номере

Автор: Гость