ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СРОЧНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МИША СКАЗАЛ《У МЕНЯ В ДВУХ КАРМАНАХ 28 РУБ В ПРАВОМ СТОЛЬКО ДВУХРУБЛЁВЫХ МОНЕТ, СКОЛЬКО В ЛЕВОМ ПЯТИРУБЛЁВЫХ. СКОЛЬКО У МЕНЯ ДЕНЕГ В КАЖДОМ КАРМАНЕ? 》

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СРОЧНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МИША СКАЗАЛ《У МЕНЯ В ДВУХ КАРМАНАХ 28 РУБ В ПРАВОМ СТОЛЬКО ДВУХРУБЛЁВЫХ МОНЕТ, СКОЛЬКО В ЛЕВОМ ПЯТИРУБЛЁВЫХ. СКОЛЬКО У МЕНЯ ДЕНЕГ В КАЖДОМ КАРМАНЕ? 》

Автор: Гость