ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СРОЧНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МИША СКАЗАЛ《У МЕНЯ В ДВУХ КАРМАНАХ 28 РУБ В ПРАВОМ СТОЛЬКО ДВУХРУБЛЁВЫХ МОНЕТ, СКОЛЬКО В ЛЕВОМ ПЯТИРУБЛЁВЫХ. СКОЛЬКО У МЕНЯ ДЕНЕГ В КАЖДОМ КАРМАНЕ? 》
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СРОЧНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МИША СКАЗАЛ《У МЕНЯ В ДВУХ КАРМАНАХ 28 РУБ В ПРАВОМ СТОЛЬКО ДВУХРУБЛЁВЫХ МОНЕТ, СКОЛЬКО В ЛЕВОМ ПЯТИРУБЛЁВЫХ. СКОЛЬКО У МЕНЯ ДЕНЕГ В КАЖДОМ КАРМАНЕ? 》
Ответ(ы):
Гость:
В правом пятирублевых 4 монеты а в левом вухрублевых тоже 4
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