Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)
Алгебра
Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ответ: дано= а(а+х)+в(а+х)=(а+в)*(а+х) 2)ответ: дано=х+у-х(х+у)=(х+у)-х
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