Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)

Алгебра

Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)

Автор: Гость