Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)

Алгебра
Помогите, пожалуйста, срочно! Тема: Разложение многочлена на множители. 1)a(во 2 степени)+ab+ax+bx= 2)x+y-x(во 2 степени)-xy= И если можете объясните как вы получили ответ.(необязательно)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ответ: дано= а(а+х)+в(а+х)=(а+в)*(а+х) 2)ответ: дано=х+у-х(х+у)=(х+у)-х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как раставить скобки чтобы получилась результат 9+18:3+6=15
Ответить
Математика
А) 27,36 умножить на 0,1 и минус 0,09 скажите ответ плиз
Ответить
Математика
10021+10022+10023+10024+10025+10026+10027+10028+10029+10030 ен тимди тасилмен есептеу
Ответить
Русский язык
Почему в словах:в тарелкЕ,в кастрюлЕ,на улицЕ,на праздникЕ. пишется буква Е?
Ответить
Русский язык
Прочитай.из слов каждой строчки составь и запиши предложения. Сороко. у,спрятано,сороки, хорошо,гнездо. вить кустарник сороке в нравится гнездо ...
Ответить