помогите пожалуйста!срочно!в магазин привезли 9 ящиков яблок по 110 кг в каждом, а груш в 3 раза меньше чем яблок.на сколько кг яблок привезли больше чем груш?

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9 ящиков яблок по 110 кг Всего яблок: 9 * 110 = 990 (кг) груш - в 3 раза меньше, чем яблок: 990 : 3 = 330 (кг) На сколько кг больше яблок, чем груш: 990 - 330 = 660 (кг) Ответ: на 660 кг