Помогите пожалуйста,срочно!!! выписать виды правонарушения,выписать примеры каким мерам воздействия подвергаются несовершеннолетние дети за право нарушения
Обществознание
Помогите пожалуйста,срочно!!! выписать виды правонарушения,выписать примеры каким мерам воздействия подвергаются несовершеннолетние дети за право нарушения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Штраф, условка, малолетка
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