Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему...
Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему равна длина меньшей диагонали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2x+2x+7x+7x=360° 18x=360° X=20° 2x=40° 7x=140° Ответ: 40° 40° 140° 140°
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