Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему...

Геометрия
Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему равна длина меньшей диагонали.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2x+2x+7x+7x=360° 18x=360° X=20° 2x=40° 7x=140° Ответ: 40° 40° 140° 140°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Помогите написать информацию о гимне казахстана на русском
Ответить
Математика
От дома Оли до дома Маши 250 метров. От дома Оли до дома Кати на 250 метров больше чем до дома Маши.Сколько метров пройдёт Маша если пойдёт к Кате ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!!! Вычисли рациональным способом значение выражения 3/4*6,28+1,72*3/4.
Ответить
Окружающий мир
ЧТО такое озеленение ??? Пожалуйста буду очень рада
Ответить
Русский язык
Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложени...
Ответить