Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему...

Геометрия

Помогите Пожалуйста!!СРОЧНО!!!!! За правильный ответ дам 15 баллов. 1)вычислить углы параллелограмма если его углы прилежащие к одной стороне относятся как 2:7 2) в ромбе периметр равен 24 см. Один из углов 120 градусов. Чему равна длина меньшей диагонали.

Автор: Гость