ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНОООО!!!!! 1)Как ты думаешь, кто был опаснее для Руси- степн??ки- кочевники или рыцари? 2) Представь что ты попал в осаждённый древнерусский город. Нарисуй или опиши то, что ты мог бы увидеть. 3) Какими...

Окружающий мир
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНОООО!!!!! 1)Как ты думаешь, кто был опаснее для Руси- степн??ки- кочевники или рыцари? 2) Представь что ты попал в осаждённый древнерусский город. Нарисуй или опиши то, что ты мог бы увидеть. 3) Какими событиями из жизни наших предков мы можем гордиться? 4) Объясни используя текст учебника как ты понимаешь слова lt;lt; погибель Русской землиgt;gt; 5) напиши от своего имени письмо русским людям XII века. О чём ты их предупредишь, чего им пожелаешь??? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)кочевники 2)там бы мы увидели людей которых там осадили и многих воинов 3)мы можем гордиться нашими прадедушками и прабабушками пережившими войну и освободив нашу страну от немецко-фашиских захватчиков 4)можно описать так: распались княжества каждый князь стал править по отдельности из-за этого Русь ослабла тоесть ,,распалась"
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