Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.

Математика
Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему решать так в виде отношения
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