Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.

Математика

Помогите пожалуйста срочноооо!!!Кто решит сделаю 3 домашних задания бесплатно!Реш??те плиииииз с полным решением!Сделать номер 11 и номер 15.

Автор: Гость