Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67...

Физика
Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67 км/ б) 80 км/ч в) 100 км/ч г) 55 км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь надо 60*3=180 180-50=130 130/2=65
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Выполни цыкличиский алгаритм в рабочей тетрали и ответь на дополнительный вопрос
Ответить
Математика
Решение 67x+133+27x
Ответить
Беларуская мова
План тэксту вужыная карона
Ответить
Русский язык
Состав слова Солнце фонетический разбор
Ответить
Русский язык
Предложение со словосочетанием иноязычная среда
Ответить