Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67...

Физика

Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67 км/ б) 80 км/ч в) 100 км/ч г) 55 км/ч

Автор: Гость