Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67...
Физика
Помогите пожалуйста Сроно!!! 1. Автомобиль прошел первую треть дистанции со скоростью 50 км/ч. Чтобы средняя скорость на всей дистанции была равной 60 км/ч, оставшуюся 2/3( это дробь) пути он должен ехать со скоростью : а) 67 км/ б) 80 км/ч в) 100 км/ч г) 55 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь надо 60*3=180 180-50=130 130/2=65
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