ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ТЕКСТ ДОБРЫЙ СОВЕТ В журнале «Отчего и почему» Катя и Ми??а про- читали один и тот же текст. Катя сказала, что это сказка, а Миша с ней не согласился. Прочитай этот текст, выполни задания и реши, кт...

Окружающий мир

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ТЕКСТ ДОБРЫЙ СОВЕТ В журнале «Отчего и почему» Катя и Ми??а про- читали один и тот же текст. Катя сказала, что это сказка, а Миша с ней не согласился. Прочитай этот текст, выполни задания и реши, кто из ребят прав. ДОБРЫЙ СОВЕТ Когда Земля была совсем юной, ледя- ная тишина окутывала её. Скованные вечным льдом, спали ручьи и реки, моря и океаны. Шумные ветры тихо дремали в глубоких расселинах скал. И всё потому, что молодое Солнце... боялось высоты! Поднимаясь утром на востоке, оно изо всех сил держалось за Линию Горизонта. Его лучи только сколь зили по планете, не согревая её. Шло время, а на Земле ничего не менялось. Однажды возле Солнца пролетала Му драя Старая Комета. Она сразу заметила что-то неладное: — Уважаемое Светило! Не могли бы Вы подняться чуть выше Линии Горизонта? Эта прекрасная планета никогда не проснётся, если Вы не согреете её своими лучами! — Я не могу, — ответило Солнце и отчаянно по- краснело. — Я боюсь высоты. — Это поправимо! — сказала Мудрая Старая Ко ме- та. — Вам только нужно поменять свою точку зре- ния. Правда, эта точка, называемая зенитом1, нахо- дится довольно высоко, в самой середине неба. Но если однажды Вы достигнете её, то страх высоты на- всегда пройдёт. Прощайте, Солнышко! Прислушайтесь к моему совету. 1 Зенит — наивысшая воображаемая точка небесной сфе- ры, находящаяся вертикально над головой наблюдателя. 5 Утром Солнце сразу же устремилось к точке, кото- рую указала ему Комета. К полудню оно достигло зенита и решило осмотреть- ся. И тут наконец увидело Землю — не краешек, не половинку, а всю планету целиком, та- кую прекрасную и удивительную, похо- жую на огромный голубой шар. Любовь и нежность переполняли Солнце. Его лучи согревали озябшую Землю так, что стали плавиться льды в морях и океанах. Но первыми оттаяли ветры — и разлетелись по всей Земле. Они радостно свистели и улюлюкали на безлюдной пока планете. А Солнце, совсем забыв о боязни высоты, пошло на запад, чтобы обогреть свою планету со всех сторон. Прошли многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета смогла навестить знакомое Светило. — Как поживает Ваша прекрасная планета? — спро- сила она. Солнце загадочно промолчало. Над Землёй занимался рассвет. Когда туманная дым- ка растаяла, Комета увидела синие ре ки и озёра, полные воды, моря и океаны, в каждом из которых отражалось Солнце, зелёные леса и цветущие луга. И каждый цветок тянулся к Солнцу, к его живительному теплу. За всю свою бесконечно долгую жизнь Мудрая Старая Комета не видела ниче- го прекраснее. На её морщинистом лице выступили слёзы. Солнце хотело осушить слёзы Кометы, но их становилось всё больше и больше. Горячие солнечные лучи превращали их в пар, который сметал с лица Кометы космическую пыль. «Я, кажется, помолодела!» — подумала Мудрая Старая Комета и тут увидела своё отражение в одном из океанов Земли. Что это? За ней тянулся длинный серебристый шлейф. — Как красиво! — воскликнула она. — Спасибо, Солныш ко! — и унеслась в далёкий космос, чтобы 6 рассказать своим подругам обо всех этих чудесах. С тех пор нашу Солнечную систему ча- сто посещают кометы. И каждая, стано- вясь моложе, получает от Солнца пода- рок — длинный сияющий шлейф — в память о том, как когда-то давным-давно одна из ко- мет помогла ему добрым советом. А. Бондаренко ЗДАНИЕ Что в этом тексте совпадает с тем, что ты узнал на уроках по предмету «Окружающий мир»? Приведи два примера.

Автор: Гость