Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1 6 3 5 3 1 2 3 всё вроде если умножать
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