Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!

Математика
Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 6 3 5 3 1 2 3 всё вроде если умножать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод срочно ребят на все правсё 3 минуты
Ответить
Математика
Тело в 100кг на луне весит 16кг.Сколько бы весил на луне второй космический корабль весом в 4600кг?
Ответить
Русский язык
Как сделать звуковую запись. к слову тетрадь
Ответить
Физика
Один ученик утверждает что потенциальная энергия лежащая на столе книги равна ну??ю а другой что книга обладает определенной потенциальной энергии ...
Ответить
Геометрия
Дано треугольник АBC и A1B1C1 подобны BC и B1C1 соответственно равны 1.4 метра и 56 сантиметров. Найдите отношение периметров треугольников ABC и A...
Ответить