Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!

Математика

Помогите пожалуйста. Тема:Умножаем на трёхзначное число 144*201 125*103 632*208 557*304 345*505 281*702 465*607 192*809 Всё столбиком! Кто поможет дам 33 балла! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!

Автор: Гость