Помогите пожалуйста!!!! Тест 2 1. В главных подгруппах расположены элементы: а) только s- и р-семейств б) как правило, с одинаковым числом электронов на внешнем энергетическом уровне для всех элементов данной подгруппы в)...

Химия

Помогите пожалуйста!!!! Тест 2 1. В главных подгруппах расположены элементы: а) только s- и р-семейств б) как правило, с одинаковым числом электронов на внешнем энергетическом уровне для всех элементов данной подгруппы в) только неметаллы г) как металлы, так и неметаллы 2. В побочных подгруппах расположены элементы: а) только металлы б) только элементы d- и f-семейств в) в атомах которых электронами заполняется предвнешний или третий снаружи энергетический уровень г) только четных рядов больших периодов 3. Какие утверждения справедливы для элемента с сокращенной электронной конфигурацией атома в основном состоянии ...3d 5 4s 1 ? а) расположен в III периоде б) находится в VI группе главной подгруппе в) расположен в VI группе побочной подгруппе г) в атоме 6 валентных электронов 4. Укажите сокращенные электронные конфигурации атомов элементов, образующих высшие оксиды состава Э2О7 : а) ...2s2 2p5 б) ...3s2 3p5 в) …3d5 4s2 г) …3d3 4s2 5. В главных подгруппах металлические свойства элементов: а) растут сверху вниз б) растут снизу вверх в) изменяются случайным образом г) не изменяются 6. В периодах металлические свойства элементов: а) справа налево растут б) слева направо уменьшаются в) не изменяются г) сначала растут, а затем уменьшаются 7. Элементы V группы образуют оксиды с общей формулой: а) ЭО3 б) Э2О3 в) Э2О5 г) ЭО4 8. В ряду Be  Mg  Ca металлические свойства элементов: а) уменьшаются б) растут в) сначала уменьшаются, затем растут г) сначала растут, затем уменьшаются 9. Укажите формулу высшего оксида элемента с зарядом ядра, равным 24: а) ЭО б) Э2О7 в) ЭО3 г) Э2О3 10. Укажите формулу водородного соединения элемента с порядковым номером 32: а) ЭН б) ЭН3 в) ЭН2 г) ЭН4

Автор: Гость