Помогите пожалуйста,толя ехал в школу на велосипеде.занятия в школе начинаются в 9:00.в 8:40 он уже проехал половину пути.если толя будет продолжать ехать с такой же скоростью,то приедит в школу за 10 минут до начала занятий.ск...

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Помогите пожалуйста,толя ехал в школу на велосипеде.занятия в школе начинаются в 9:00.в 8:40 он уже проехал половину пути.если толя будет продолжать ехать с такой же скоростью,то приедит в школу за 10 минут до начала занятий.сколько минут толя ехал в школу?

Автор: Гость