Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Турист прошел за первый день 18 км, что составляет шесть ??ятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько километров должен пройти турист за эти два дня?

Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Турист прошел за первый день 18 км, что составляет шесть ??ятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько километров должен пройти турист за эти два дня?
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