Помогите пожалуйста))) У каких растений бывают однополые цветки? Если у растения е??ть и однополые, и обоеполые цветки, его тоже нужно выбрать. Конопля Одуванчик Дыня Пшеница Редис Кукуруза Вишня Ива Тыква Цикорий То...

Биология

Помогите пожалуйста))) У каких растений бывают однополые цветки? Если у растения е??ть и однополые, и обоеполые цветки, его тоже нужно выбрать. Конопля Одуванчик Дыня Пшеница Редис Кукуруза Вишня Ива Тыква Цикорий Томат С объяснением пожалуйста)

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