Помогите пожалуйста))) У каких растений бывают однополые цветки? Если у растения е??ть и однополые, и обоеполые цветки, его тоже нужно выбрать. Конопля Одуванчик Дыня Пшеница Редис Кукуруза Вишня Ива Тыква Цикорий То...
Биология
Помогите пожалуйста))) У каких растений бывают однополые цветки? Если у растения е??ть и однополые, и обоеполые цветки, его тоже нужно выбрать. Конопля Одуванчик Дыня Пшеница Редис Кукуруза Вишня Ива Тыква Цикорий Томат С объяснением пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однодомное - вишня, одуванчик, тыква, пшеница, редис, цикорий, конопля двудомные - кукуруза, ива остальные незнаю но поставьте все равно спасибо и 5 звезд за старания
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