Помогите пожалуйста! Ученик строит треугольник ABC. некоторые этапы построения вы ??идите на рисунке какого типа (прямоугольный тупоугольный или остроугольный) треугольник у него получится?
Математика
Помогите пожалуйста! Ученик строит треугольник ABC. некоторые этапы построения вы ??идите на рисунке какого типа (прямоугольный тупоугольный или остроугольный) треугольник у него получится?
Ответ(ы):
Гость:
Остроугольный 180-36-64=80 80<90 поэтому)
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