Помогите пожалуйста! Ученик строит треугольник ABC. некоторые этапы построения вы ??идите на рисунке какого типа (прямоугольный тупоугольный или остроугольный) треугольник у него получится?

Математика

Помогите пожалуйста! Ученик строит треугольник ABC. некоторые этапы построения вы ??идите на рисунке какого типа (прямоугольный тупоугольный или остроугольный) треугольник у него получится?

Автор: Гость