Помогите пожалуйста! Удалить спиртовые группы в молекуле хлорофилла можно при по??ощи реакции … 1) разделения пигментов 2) флуоресценции хлорофилла 3) получения феофитина 4) омыления хлорофилла щелочью

Биология
Помогите пожалуйста! Удалить спиртовые группы в молекуле хлорофилла можно при по??ощи реакции … 1) разделения пигментов 2) флуоресценции хлорофилла 3) получения феофитина 4) омыления хлорофилла щелочью
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Гость:
омыления хлорофилла щелочью
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