Помогите пожалуйста.Удивительная бездарность:пример убежден что высшая счастье ??аниматься делам которым ему явно не соответствует ( не сочинение, кратко написать нам сказали) заранее спасибо

Гость: Гость:

Одна моя подруга хотела стать визажистом , при этом она не любила рисовать и даже притрагиваться к чужому лицу . Мы с подругой сидя на ИЗО рисовали розы когда я взглянула на её рисунок я сказала -Да , кто-то из нас явно не умеет рисовать . И в ответ я получила . -Не волнуйся ! Ты отлично рисуешь .