Помогите пожалуйста.Удивительная бездарность:пример убежден что высшая счастье ??аниматься делам которым ему явно не соответствует ( не сочинение, кратко написать нам сказали) заранее спасибо

Обществознание
Помогите пожалуйста.Удивительная бездарность:пример убежден что высшая счастье ??аниматься делам которым ему явно не соответствует ( не сочинение, кратко написать нам сказали) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна моя подруга хотела стать визажистом , при этом она не любила рисовать и даже притрагиваться к чужому лицу .  Мы с подругой сидя на ИЗО рисовали розы когда я взглянула на её рисунок я сказала  -Да , кто-то из нас явно не умеет рисовать . И в ответ я получила . -Не волнуйся ! Ты отлично рисуешь .
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