Помогите пожалуйста . указать падеж имён прилагательных множественного числа . последние дни нашего похода были грозовыми . ближние горы стали неясными туманными. с запада доносились раскаты грома. сверкали сильные яркие молнии...

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Помогите пожалуйста . указать падеж имён прилагательных множественного числа . последние дни нашего похода были грозовыми . ближние горы стали неясными туманными. с запада доносились раскаты грома. сверкали сильные яркие молнии. горное эхо разносило громовые удары.

Автор: Гость