Помогите пожалуйста . указать падеж имён прилагательных множественного числа . последние дни нашего похода были грозовыми . ближние горы стали неясными туманными. с запада доносились раскаты грома. сверкали сильные яркие молнии...

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Помогите пожалуйста . указать падеж имён прилагательных множественного числа . последние дни нашего похода были грозовыми . ближние горы стали неясными туманными. с запада доносились раскаты грома. сверкали сильные яркие молнии. горное эхо разносило громовые удары.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние (дни)- именительный П.; Грозовыми - творительный падеж; Ближние(горы)- именительный падеж; Неясными туманными- творительный падеж; Сильные яркие (молнии)- именительный падеж; Громовые (удары)- винительный падеж.
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