Помогите пожалуйста ульяна заткнись ты окружаюший мир рабочий тетрадь 3 класс страница 49 номер 6 надо помочь брату
Окружающий мир
Помогите пожалуйста ульяна заткнись ты окружаюший мир рабочий тетрадь 3 класс страница 49 номер 6 надо помочь брату
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Венерин башмачок. Одно из самых редких растений в России.Из-за необычной формы цветка ,его срывали продавали ,и в итоге,его можно редко встретить.Мы должны беречь природу!
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