ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,5( a^6 - b^6) = 2,5(a^3 - b^3)(a^3 + b^3) 2) 1,2( a^6 + b^6) 3) 3( a^8 - b^8) = 3(a^4 - b^4)(a^4 + b^4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
РЕБЗЯ ХЕЛП ПОМОГИ С ПЕРЕВОДОМ Природа этой страны богата и неповторима. Здесь со??редоточено множество национальных парков и заповедников, есть ж...
Математика
Мотоциклист ехал два часа со скоростью 125км/ч. В течении следующих двух часов его скорость была на 29км/ч меньше. Какой путь проехал мотоциклист з...
Физика
Математика