ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8

Автор: Гость