ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,5( a^6 - b^6) = 2,5(a^3 - b^3)(a^3 + b^3) 2) 1,2( a^6 + b^6) 3) 3( a^8 - b^8) = 3(a^4 - b^4)(a^4 + b^4)
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