ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,УМОЛЯЮ, представьте в виде суммы выражение 1 ) 15 - 9 2) 3) a - b - c 4) x - y 5) 1/x - 1/ y - 1/z
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,УМОЛЯЮ, представьте в виде суммы выражение 1 ) 15 - 9 2) 3) a - b - c 4) x - y 5) 1/x - 1/ y - 1/z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15 +(-9) 2) 3) a+(-b)+(-c) 4) x+(-y) 5) 1/x+(-(1/y))+(-(1/z))
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