Помогите пожалуйста упростить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Х1/2 (Х1/2+3)-(Х1/2+3)2= 1/2-е в степени и после скобки двойка тоже в степени

Алгебра

Помогите пожалуйста упростить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Х1/2 (Х1/2+3)-(Х1/2+3)2= 1/2-е в степени и после скобки двойка тоже в степени

Автор: Гость