Помогите пожалуйста упростить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Х1/2 (Х1/2+3)-(Х1/2+3)2= 1/2-е в степени и после скобки двойка тоже в степени
Алгебра
Помогите пожалуйста упростить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Х1/2 (Х1/2+3)-(Х1/2+3)2= 1/2-е в степени и после скобки двойка тоже в степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^(1/2)(x^(1/2) + 3) - (x^(1/2) + 3)^2 = x + 3x^(1/2) - x - 6x^(1/2) - 9 = -9 - 3x^(1/2)
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