Помогите пожалуйста!!! Упростите выражение: 1) 6x(1/2x - 1/3y) - 12y(1/2x+1/3y) 2)10a(5a2 - 7b) - 6a(5b+7a2)- 3ab 7 класс.
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Упростите выражение: 1) 6x(1/2x - 1/3y) - 12y(1/2x+1/3y) 2)10a(5a2 - 7b) - 6a(5b+7a2)- 3ab 7 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3x^2-2xy-6xy+4y^2=3x^2-8xy+4y^2=(x-2/3)(x-2) 2) a(8a^2-103b)
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