ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!УРОКИ ДЕЛАЮ СРОЧНО НУЖНО!!!Предмет:История для 5 класса печатная тетрадь 2 часть (красная,российская версия)стр14 номер 6.Установите соответствие между выражениями,именами из древнегреческих мифов и их значе...

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!УРОКИ ДЕЛАЮ СРОЧНО НУЖНО!!!Предмет:История для 5 класса печатная тетрадь 2 часть (красная,российская версия)стр14 номер 6.Установите соответствие между выражениями,именами из древнегреческих мифов и их значением в современной речи.ВЫРАЖЕНИЯ ИМЕНА : а)Авгиевы конюшни б)Ахиллесова пята в)Нарцисс г)пение сирен д)Аполлон е)нить Ариадны ж)ткань Пенелопы з)между Сциллой и Харибдой . СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ : 1)красивый стройный молодой человек 2)верное средство для разрешения запутанной ситуации. 3)попытка вовлечь человека сладкоголосыми речами в опасное дело . 4)самовлюблённый,любующийся собой человек . 5)всё запущенное,загрязнённое до последнего предела;большой беспорядок.6)слабое уязвимое место.7)трудное положение,так как опасность грозит сразу с двух сторон.8)ловкость,хитрость. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. А Б В Г Д Е Ж З

Автор: Гость