Помогите пожалуйста! уже поздно родители скоро будут гнать спать, а я ещё не все дз сделала(( номер 348 ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Помогите пожалуйста! уже поздно родители скоро будут гнать спать, а я ещё не все дз сделала(( номер 348 ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) =0,49-0,36=0,13 б) =9-17,5=-8,5 в) =0,25*8=2 г) =2,6:0,001=2600
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