Помогите пожалуйста! уже поздно родители скоро будут гнать спать, а я ещё не все дз сделала(( номер 348 ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

Помогите пожалуйста! уже поздно родители скоро будут гнать спать, а я ещё не все дз сделала(( номер 348 ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость