Помогите пожалуйста. В бригаде 15.Из них 2/7 умеют владеть специальностью,а остальные-двумя.Сколько человек в бригаде владеют двумя специальностями?
Математика
Помогите пожалуйста. В бригаде 15.Из них 2/7 умеют владеть специальностью,а остальные-двумя.Сколько человек в бригаде владеют двумя специальностями?
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 / 5 * 2 = 6 человек владеют 1 специальностью 2) 15 - 6 = 9 человек владеют двумя
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