Помогите пожалуйста. В бригаде 15.Из них 2/7 умеют владеть специальностью,а остальные-двумя.Сколько человек в бригаде владеют двумя специальностями?

Математика

Помогите пожалуйста. В бригаде 15.Из них 2/7 умеют владеть специальностью,а остальные-двумя.Сколько человек в бригаде владеют двумя специальностями?

Автор: Гость