Помогите Пожалуйста В какой из молекул ковалентная химическая связь наиболее по??ярная : а）H2; б）HBr2; в）Hl; г）HCl

Химия

Помогите Пожалуйста В какой из молекул ковалентная химическая связь наиболее по??ярная : а）H2; б）HBr2; в）Hl; г）HCl

Автор: Гость