Помогите Пожалуйста В какой из молекул ковалентная химическая связь наиболее по??ярная : а）H2; б）HBr2; в）Hl; г）HCl
Химия
Помогите Пожалуйста В какой из молекул ковалентная химическая связь наиболее по??ярная : а）H2; б）HBr2; в）Hl; г）HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl Так как сумма значений электроотрицательности наибольшая
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