Помогите, пожалуйста, в каком примере допущена ошибка в употреблении собирательн??го числительного? 1)двое больных 2)трое молодых людей 3)четверо слонов 4)семеро козлят

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Помогите, пожалуйста, в каком примере допущена ошибка в употреблении собирательн??го числительного? 1)двое больных 2)трое молодых людей 3)четверо слонов 4)семеро козлят
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ошибка во втором:не четверо слонов а четыре слона..Я отличница по русскому:-)
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