Помогите, пожалуйста!!! В магазине было 2 куска сатина одинаковой длины: синий и зеленый. После того как синего сатина продали 28 м, а зеленого - 45 м, синего сатина осталось вдвое больше, чем зеленого.Сколько сатина было в ка...
Математика
Помогите, пожалуйста!!! В магазине было 2 куска сатина одинаковой длины: синий и зеленый. После того как синего сатина продали 28 м, а зеленого - 45 м, синего сатина осталось вдвое больше, чем зеленого.Сколько сатина было в каждом куске первоначально? Пожайлуста не в иксах
Ответ(ы):
Гость:
х - длина 1 куска сатинах-28=2*(х-45)х-28=2х-90х-2х=28-90х=-62х=62 (м) - было ткани в каждом куске
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