Помогите, пожалуйста!!! В магазине было 2 куска сатина одинаковой длины: синий и зеленый. После того как синего сатина продали 28 м, а зеленого - 45 м, синего сатина осталось вдвое больше, чем зеленого.Сколько сатина было в ка...

Математика

Помогите, пожалуйста!!! В магазине было 2 куска сатина одинаковой длины: синий и зеленый. После того как синего сатина продали 28 м, а зеленого - 45 м, синего сатина осталось вдвое больше, чем зеленого.Сколько сатина было в каждом куске первоначально? Пожайлуста не в иксах

Автор: Гость