Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки? спасибо

Математика
Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки? спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)5•25=125 коробок - поставили на одну полку2)3•125=375 коробок - поставили на полки Ответ: 375 коробок

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