Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки? спасибо

Математика

Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки? спасибо

Автор: Гость