Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический маршрут 20км

Математика

Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический маршрут 20км

Автор: Гость