Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический маршрут 20км

Математика
Помогите пожалуйста. В первый день туристы прошли две пятых части пути. Сколько километров прошли туристы в первый день если весь туристический маршрут 20км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 от 20 = 20 : 5 · 2 = 8 (км)
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