Помогите пожалуйста! В условиях водного дефицита происходит образование … 1) ауксина 2) абсцизовой кислоты 3) цитокинина 4) гиббереллина
Биология
Помогите пожалуйста! В условиях водного дефицита происходит образование … 1) ауксина 2) абсцизовой кислоты 3) цитокинина 4) гиббереллина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) абсцизовой кислоты
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