ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Внешняя политика. отношение с социальными странами при Б??ежневе! Отношение с третим миром. Спасибо.

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Отношения с социалистическими странами определялись "доктриной Брежнева", сложившейся в результате событий в Чехословакии в 1968 г.: -ввод войск в Чехословакию -обострение отношений с Югославией, Румынией, Китаем -вооружённое столкновение с Китаем в 1969 г у острова Даманский -участие в Китайско-вьетнамской войне на стороне Вьетнама Отношения со странами третьего мира: -СССР встал на сторону Египта и Сирии в конфликте с Израилем в 1967 г -СССР встал на сторону Индии в конфликте с Пакистаном в 1971 г -активно поддерживал борьбу освобождающихся от колониального гнёта стран Африки (Ангола, Мозамбик, Гвинея, Эфиопия) -многолетняя поддержка Кубе и Никарагуа.