Помогите пожалуйста ;вспомни как проверить вычитание вычитанием .Вычисли столбиком . 902-567 256-129 708-489 700-69 1000-407 751-349 помогите срочно скоро в школу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуйста ;вспомни как проверить вычитание вычитанием .Вычисли столбиком . 902-567 256-129 708-489 700-69 1000-407 751-349 помогите срочно скоро в школу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
902 -567 ------- 335 Проверка: 902 -335 ------- 567
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В России калач был одной из популярных выпечек на вынос. Его пекли в форме замкА и ??ли, держа за ручку. Саму же ручку в гигиенических целях не съе...
Математика
Добрый день помогите пожалуйста решить уравнения: 18000+х+300=20 000 900 00-800-х=1000 000 75 900-??=45 000+5000
Английский язык
Математика
ЗАПИШИ ИПРОЧИТАЙ число , Которое COСТОИТ из : a)66 единиц первого Класса И 605 единиц второго класса ; б) 8 единиц первого Класса И 8 едИНИЦ второг...