Помогите пожалуйста ;вспомни как проверить вычитание вычитанием .Вычисли столбиком . 902-567 256-129 708-489 700-69 1000-407 751-349 помогите срочно скоро в школу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Помогите пожалуйста ;вспомни как проверить вычитание вычитанием .Вычисли столбиком . 902-567 256-129 708-489 700-69 1000-407 751-349 помогите срочно скоро в школу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость