Помогите пожалуйста! Вставь пропущенные в тексте задачи числа,используя её решен??е 1) 30-6=24(б) 2) 30+24=54(б) На завтрак школьники съели------ булочек,а в обед-----на----булочек----. Сколько всего булочек съели школьники?...

Математика

Помогите пожалуйста! Вставь пропущенные в тексте задачи числа,используя её решен??е 1) 30-6=24(б) 2) 30+24=54(б) На завтрак школьники съели------ булочек,а в обед-----на----булочек----. Сколько всего булочек съели школьники? Нарисуй схему,соответствующую даной задаче. Спасибо!

Автор: Гость