Помогите пожалуйста..... Выберите НЕверные пары: а)эпидерма-регуляция газообмена б)ксилема-проведение органических веществ в)губчатый мезофилл-фотосинтез г)склеренхима-защита от проникновения патогенных микроорганизмов д...
Биология
Помогите пожалуйста..... Выберите НЕверные пары: а)эпидерма-регуляция газообмена б)ксилема-проведение органических веществ в)губчатый мезофилл-фотосинтез г)склеренхима-защита от проникновения патогенных микроорганизмов д)аэренхима-запас питательных веществ (крахмал)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сама нашла сейчас 26. Б,Д 27.Г 28. (там опечатка) Г 29. А,д 30. А,Г
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