Помогите пожалуйста!!! вычислите площадь четырехугольника если ас перпендикулярна вd, ас = 10 см, вd = 12 см. (только с рисунком пожалуйста)
Геометрия
Помогите пожалуйста!!! вычислите площадь четырехугольника если ас перпендикулярна вd, ас = 10 см, вd = 12 см. (только с рисунком пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Диагонали парпендекулярны => это ромб 2)S = ac * bd / 2 S = 10*12/2 = 60 (см)
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