Помогите пожалуйста!!! вычислите площадь четырехугольника если ас перпендикулярна вd, ас = 10 см, вd = 12 см. (только с рисунком пожалуйста)

Геометрия

Помогите пожалуйста!!! вычислите площадь четырехугольника если ас перпендикулярна вd, ас = 10 см, вd = 12 см. (только с рисунком пожалуйста)

Автор: Гость