ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫДЕЛИТЬ ОКОНЧАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЬ ИХ ЧИСЛО И ПАДЕЖ В вершинах высоких ёлок устроены у белок тёплых гнёзда. В этих гнёздах, в устланных мягким мхом глубоко дуплах белки воспитывают и кормят св...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫДЕЛИТЬ ОКОНЧАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЬ ИХ ЧИСЛО И ПАДЕЖ В вершинах высоких ёлок устроены у белок тёплых гнёзда. В этих гнёздах, в устланных мягким мхом глубоко дуплах белки воспитывают и кормят своих маленьких бельчат, зимою спасают от лютых морозов и холодных ветров. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость