ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫДЕЛИТЬ ОКОНЧАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЬ ИХ ЧИСЛО И ПАДЕЖ В вершинах высоких ёлок устроены у белок тёплых гнёзда. В этих гнёздах, в устланных мягким мхом глубоко дуплах белки воспитывают и кормят св...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫДЕЛИТЬ ОКОНЧАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УКАЗАТЬ ИХ ЧИСЛО И ПАДЕЖ В вершинах высоких ёлок устроены у белок тёплых гнёзда. В этих гнёздах, в устланных мягким мхом глубоко дуплах белки воспитывают и кормят своих маленьких бельчат, зимою спасают от лютых морозов и холодных ветров. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
В вершинах высокИХ (мн. ч., Р. п.) ёлок устроены у белок тёплЫЕ (мн. ч., И. п.) гнёзда. В этИХ (мн., ч., П. п.) гнёздах, в устелённых мягкИМ (ед. ч., Т. п.) мхом глубоко в дупле белки воспитывают и кормят своИХ (мн. ч., В. п.) маленькИХ (мн. ч., В. п.) бельчат, зимою спасают от лютИХ (мн. ч., Р. п.) морозов.
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