Помогите пожалуйста.. Выделите приставки глаголов: кружатся, вступала, покрывала, ползут, прорываются, подсушил, покрыл.

Русский язык
Помогите пожалуйста.. Выделите приставки глаголов: кружатся, вступала, покрывала, ползут, прорываются, подсушил, покрыл.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покрывала приставка по,подсушил приставка под,покрыл приставка по
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