Помогите пожалуйста.. Выделите приставки глаголов: кружатся, вступала, покрывала, ползут, прорываются, подсушил, покрыл.
Русский язык
Помогите пожалуйста.. Выделите приставки глаголов: кружатся, вступала, покрывала, ползут, прорываются, подсушил, покрыл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покрывала приставка по,подсушил приставка под,покрыл приставка по
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Известно, что в группе 36 студентов. Из них 10 человек выписывают одну из газет: «Пра??да», «Известия», «Советский спорт», «Советская Россия»; 8 че...
Математика
Литература