Помогите пожалуйста.Выписать существительные с окончанием -а/-я,-ы/-и.Правильно ли утверждение,что эти слова употреблены в форме множ.числа иминит.падежа?указать падеж и число у этих слов. Всяк кулик своё болото хвалит. На ро...

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Помогите пожалуйста.Выписать существительные с окончанием -а/-я,-ы/-и.Правильно ли утверждение,что эти слова употреблены в форме множ.числа иминит.падежа?указать падеж и число у этих слов. Всяк кулик своё болото хвалит. На родной сторонке ,что на мягкой соломке. Своя земля и в горсти мила. Человек без родины что соловей без песни. Всякому мила родная сторона. Карточку на какую орфограмму можно составить,используя эти пословицы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сущ.землЯ(и.п.,ед.ч.),в горстИ(п.п.,ед.ч.),без родинЫ(р.п,ед.ч..),без песнИ(р.п.,ед.ч.),сторонА(и.п.ед.ч.)
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