Помогите пожалуйста.Выписать существительные с окончанием -а/-я,-ы/-и.Правильно ли утверждение,что эти слова употреблены в форме множ.числа иминит.падежа?указать падеж и число у этих слов. Всяк кулик своё болото хвалит. На ро...

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Помогите пожалуйста.Выписать существительные с окончанием -а/-я,-ы/-и.Правильно ли утверждение,что эти слова употреблены в форме множ.числа иминит.падежа?указать падеж и число у этих слов. Всяк кулик своё болото хвалит. На родной сторонке ,что на мягкой соломке. Своя земля и в горсти мила. Человек без родины что соловей без песни. Всякому мила родная сторона. Карточку на какую орфограмму можно составить,используя эти пословицы?

Автор: Гость