помогите пожалуйста ,Выполнить действие а) 3 3/4+1 1/2 ; в) 4 - 1 2/3 ; б)2 5/6 - 1 5/12 ; г) 3 2/7 - 6/7; е) 3 1/4 * 2/5; д) 1 1/3 * 4 ; ж) 2 1/4 : 13; з) 20:2 1/2.

Математика

помогите пожалуйста ,Выполнить действие а) 3 3/4+1 1/2 ; в) 4 - 1 2/3 ; б)2 5/6 - 1 5/12 ; г) 3 2/7 - 6/7; е) 3 1/4 * 2/5; д) 1 1/3 * 4 ; ж) 2 1/4 : 13; з) 20:2 1/2.

Автор: Гость