Помогите пожалуйста . выполните действия (2/15+1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32 спасибо

Математика
Помогите пожалуйста . выполните действия (2/15+1 7/12)*30/103-2:2 1/4*9/32 спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(2/15 + 1 7/12) * 30/103 - 2:2 1/4*9/32 = 1/4 1) 2/15+ 1 7/12 = 2/15 + 19/12 = 8/60 + 95/60 = 103/60 2) 103/60 * 30/103 = 30/60 = 1/2 3) 2 : 2 1/4 = 2*4/9 = 8/9 4) 8/9 * 9/32 = 8/32 = 1/4 5) 1/2 - 1/4 = 2/4 - 1/4 = 1/4
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