Помогите,пожалуйста^•^Выполните деление 1)-36:9 2)-45:(-5) 3)-78,2:(-34) 4)-13:2 5)-21:(-14). 6)6:(-12) 7)-8,4:0,07 8)3/14:(-2/21)
Математика
Помогите,пожалуйста^•^Выполните деление 1)-36:9 2)-45:(-5) 3)-78,2:(-34) 4)-13:2 5)-21:(-14). 6)6:(-12) 7)-8,4:0,07 8)3/14:(-2/21)
Ответ(ы):
Гость:
1) -4; 2) 9 При делении минус на минус будет плюс.Понятно как дальше? А минус умножить на плюс,будет минус.
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