Помогите пожалуйста за 99 баллов! №547 1)x²-3x-4lt;0 2)-x²-3x-4≥0 3) x²-8x-9lt;0 4)-x²-2x²+48lt;0 5)-x²+x+6lt;0 6) 2x+3x-5≥0 №548 1)6x²-7x+1lt;0 2) 25x²-10x+1≥0

Гость: Гость:

547 1) D=9+16=25, √D=5 x1=(3+5)/2=4, x2=(3-5)/2=-1 (x-4)(x+1)<0 -1<x<4 или x∈(-1;4) 2) x^2+3x+4<=0 x^2+2*x*1,5+2,25+(4-2,25)=(x+1,5)^2+1,75>0 при любых x, значит. нет решений 3) D=64+36=100, √D=10 x1=(8+10)/2=9, x2=(8-10)/2=-1 (x-9)(x+1)<0 -1<x<9 или x∈(-1;9) 4) -3x^2+48<0 3x^2-48>0 x^2-16>0 x^2>16 lxl>4 x>4 и x<-4 или x∈(-∞, -4)∪(4;+∞) 5) x^2-x-6>0 D=1+24=25, √D=5 x1=(1+5)/2=3, x2=(1-5)/2= -2 (x-3)(x+2)>0 x>3 и x< -2 или x∈(-∞;-2)∪(3;+∞) 6) 5x-5>=0 5x>=5 x>=1 или x∈[-1;+∞) 548 1) D=49-24-25, √D=5 x1=(7+5)/12=1, x2=(7-5)/12= 1/6 (x-1)(x-1/6)<0 1/6<x<1 или x∈(1/6;1) 2) (5x)^2-2*5x*1+1>=0 (5x-1)^2>=0 - выполняется при любых x, т.е. x∈(-∞;+∞)