Помогите,пожалуйста...Задача. Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьёв.Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу,остальные птицы-на провода.Сколько птиц на крыше?Сколько птиц на проводах? Запиши решение задачи по действиям двумя...

Математика

Помогите,пожалуйста...Задача. Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьёв.Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу,остальные птицы-на провода.Сколько птиц на крыше?Сколько птиц на проводах? Запиши решение задачи по действиям двумя способами. Спасибо!!!

Автор: Гость