Помогите,пожалуйста...Задача. Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьёв.Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу,остальные птицы-на провода.Сколько птиц на крыше?Сколько птиц на проводах? Запиши решение задачи по действиям двумя...
Математика
Помогите,пожалуйста...Задача. Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьёв.Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу,остальные птицы-на провода.Сколько птиц на крыше?Сколько птиц на проводах? Запиши решение задачи по действиям двумя способами. Спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
8+6=14 6+3=9 птиц крыше 14-9=5 провода
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