Помогите пожалуйста задача номер 165 зпиши названия прямых тупых и острых углов .назови виды треугольника

Математика
Помогите пожалуйста задача номер 165 зпиши названия прямых тупых и острых углов .назови виды треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямой- это угол равный 90 градусов , Тупой- это угол который больше 90 градусов, Острый- это угол который меньше 90 градусов Виды:Остроугольный,тупоугольный, прямоугольный, разносторонний,равнобедренный, равносторонний.              Вот)))
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