Помогите пожалуйста задача номер 165 зпиши названия прямых тупых и острых углов .назови виды треугольника

Гость: Гость:

Прямой- это угол равный 90 градусов , Тупой- это угол который больше 90 градусов, Острый- это угол который меньше 90 градусов Виды:Остроугольный,тупоугольный, прямоугольный, разносторонний,равнобедренный, равносторонний. Вот)))